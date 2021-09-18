جمع 30 طنًا مخلفات من 32 جزيرة بالبحر الأحمر

الرياض - محمد عبدالله - تمكَّنت شركة البحر الأحمر للتطوير من جمع 30 طنًا من مخلفات البحر، من 32 جزيرة، وإعادة تدويرها مرة أخرى، وذلك تزامنًا مع يوم التنظيف العالمي.

وذكرت الشركة –عبر تويتر- أنه ضمن جهودها في التوعية البيئية، قامت بجمع حوالي 30 طنًا من مخلفات البحر، من 32 جزيرة وعلى امتداد 10 كم من الشواطئ. وإعادة تدويرها جميعها.

وكان خبراء العلوم والبيئة البحرية في شركة البحر الأحمر للتطوير، نجحوا وللمرة الثالثة، من تحرير سمكة قرش صغيرة عالقة في مصيدة قديمة، وأوضحت الشركة أنّه للحدّ من هذه الحوادث مستقبلاً فإنها تعمل على إنشاء منطقة بحرية محمية في البحر الأحمر.

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بالفيديو.. تحرير سمكة قرش من مصيدة قديمة بالبحر الأحمر