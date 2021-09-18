حساب المواطن يوضح أسباب ظهور عبارة «انتهاء فترة التسجيل»

الرياض - محمد عبدالله - قال برنامج حساب المواطن إن أسباب ظهور عبارة «انتهاء فترة التسجيل» لمن يريد التسجيل في الدعم يعود إلى تعليق استقبال الطلبات الجديدة.

وأضاف حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة28من شهر مارس لعام 2020.

ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل اجراءات التسجيل أو لم تتم دراسة أهليته ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين، وفقا لحساب المواطن.

خطوات إضافة التابعين

فيما أوضح حساب المواطن نه يمكن إضافة التابعين عن طريق حساب المستفيد من خلال الخطوات التالية: «تفاصيل الطلب- بيانات التابعين» ثم إضافة التابعين، والضغط على «إضافة» ثم «حفظ».

بينما لفت حساب المواطن إلى أن خطوات إضافة الزوجة لحساب المستفيد (الزوج) تتم كالتالي: الدخول على حساب المستفيد ثم (تفاصيل الطلب - بيانات عامة)، وتعديل الحالة الإجتماعية والضغط على ايقونة حفظ، والتوجه إلى (بيانات التابعين)، وإضافة الزوجة كتابع، والضغط على أيقونة حفظ، ثم تقديم الطلب عن طريق ايقونة (المراجعة).

وكان برنامج حساب المواطن، أكد أنه لا يلزم تقديم اعتراض بعد إضافة التابع إلى حساب المستفيد الرئيسي، حيث يتم احتساب التابع ضمن مبلغ الدعم بناء على تاريخ إضافته وتاريخ صدور نتيجة الأهلية من غير احتساب الدفعات السابقة، مشيرًا إلى أنه تتم إضافة التابع من خلال البوابة الإلكترونية وليس التطبيق.

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