صندوق هدف يحدد آلية وقيمة دعم برنامج النقل الموجَّه

الرياض - محمد عبدالله - حدَّد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» آلية وقيمة دعم برنامج النقل الموجَّه، مشيرًا إلى شروط الانضمام إلى البرنامج.

وأوضح صندوق هدف عبر موقعه الإلكتروني أنه يتمّ صرف مبلغ دعم شهري للعامل في النقل الموجه بنسبة 40 % من دخلة الشهري الإجمالي، وبحدٍّ أعلى للدعم مبلغ 2.400 ريال شهريًا.

وأكد صندوق هدف أن الحصول على الدعم يتطلب الالتزام بالعمل خلال ساعات الذروة وتحقيق عدد رحلات لا يقل عن (42) رحلة، خلال ساعات الذروة المعتمدة في هذا البرامج، التالية:

1- أيام الأحد إلى الخميس: من (6:00) صباحًا إلى (6:00) مساءً.

2-أيام الجمعة والسـبت: من (12:00) ظهرًا إلى (12:00) صباحًا.

وأوضح الصندوق أنه يتم صرف دعم تحفيزي بمبلغ 3,000 ريال للعامل الحر في هذا النشاط المستفيد من الدعم يصرف كــل 6 أشهر.

ويهدف ذلك إلى الاستقرار المهني وزيادة الإنتاجية عند تحقيق العامل دخلًا شهريًا إجماليًا لا يقل عن 5,000 ريال لمدة 6 أشهر متتالية، مع استيفاء معايير الأداء المتعلقة بالعمل خلال أوقات الذروة، بحيث لا تقل فترة العمل خلال ساعات الذروة المعتمدة - في هذه الفترة - عن (50%) من اجمالي أوقات العمل، وفقا لصندوق هدف.

شروط برنامج النقل الموجه

فيما أوضح صندوق هدف نحو 10 شروط للانضمام لبرنامج النقل الموجه والاستفادة من الدعم وهي كما يلي:

1- أن يكون المتقدم للدعم سعودي الجنسية، ويحمل هوية وطنية سارية المفعول.

2-ألا يقل عمر المتقدم للدعم عن (20) سنة ولا يزيد عن (60) سنة.

3-ألا يكون المتقدم للدعم على راس العمل في القطاع الحكومي او الخاص.

4-ألا يكون المتقدم للدعم طالبًا منتظمًا.

5- ألا يكون المتقدم للدعم متقاعدًا او لديه سجلًا تجاريًا.

6- أن يتوفر لدى المتقدم رقم حساب مصرفي (أيبان) خاص به صحيح وسارٍ.

7-أن يكون المتقدم حاصلًا على وثيقة العمل الحر "قائد مركبة نقل موجه" سارية من خلال بوابة العمل الحر.

8-أن يكون المتقدم مستوفِ للمتطلبات والاشتراطات الخاصة "بتأهيل الافراد السعوديين ومركباتهم الخاصة لتقديم خدمة النقل من خلال مقدم خدمة تطبيقات توجيه المركبات" الصادرة من الهيئة العامة للنقل.

9- ألا يكون المتقدم للدعم في هذا البرنامج مستفيدًا حاليًا من أحد برامج الدعم المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف والتدريب.

10-التزام المستفيد من الدعم بالعمل بتحقيق عدد رحلات (42) رحلة خلال أوقات الذروة المعتمدة.

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