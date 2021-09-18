هيئة الزكاة: استثناء العقار من الضريبة حال توزيع التركة على الورثة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يتم استثناء العقار من تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، حال توزيع التركة على الورثة.

وذكر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه « يستثنى من ضريبة التصرفات العقارية في حال توزيع التركة بين الورثة، أما في حال البيع يتعيّن على الوكيل الشرعي الدخول على خدمة ضريبة التصرف العقارية في بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك».

وأشارت إلى أنه ابتداءً من تاريخ 4 أكتوبر 2020م، تمّ فرض ضريبة التصرفات العقارية على كافة التوريدات العقارية بنسبة 5%، ما لم تكن مستثناة من الضريبة .

يذكر أنَّ المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية نصَّت على أنه يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كلًيا أو جزئًيا «التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها».

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