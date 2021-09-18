تحذير.. زيادة شرب القهوة يسبب الصداع والتوتر والقولون العصبي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر من الإفراط في شرب القهوة لتفادي الصداع والقولون العصبي والتوتر وغيرها من الأمراض.

أضرار الإفراط في شرب القهوة

وقال النمر : زيادة شرب القهوة عن 300 ملغ كافيين يومياً يزيد من الصداع ،التوتر، الخفقان، الرعشة، صعوبة النوم، زيادة حموضة المعدة، إثارة القولون العصبي..الخ.

وتابع أن هناك دراسات تشير إلى أن الإسراف في شرب كميات كبيرة من الكافيين “يزداد” في الأشخاص الذين يعانون القلق النفسي أو إدمان المخدرات.

الكافيين يشتت الانتباه

وفي وقت سابق قال النمر إن القليل من الكافيين يساعد على التركيز.. لكن الإكثار منها يسبب عدم التركيز وتشتت الانتباه والخفقان وتابع أن المسموح للشخص البالغ ألا يتجاوز 3 أكواب قهوة يوميًّا .



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