تجاوبًا مع “المواطن”.. الاتصالات السعودية تشغل أحد الأبراج بضاحية الملك فهد بصامطة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-18

تجاوبًا مع “متابعات الخليج 365”.. الاتصالات السعودية تشغل أحد الأبراج بضاحية الملك فهد بصامطة

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تجاوبت شركة الاتصالات السعودية سريعًا مع ما نشرته صحيفة “متابعات الخليج 365” بعنوان “ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت يحرم طلاب ضاحية الملك فهد بصامطة من منصات التعليم” وأعلنت تشغيل الشبكة في حي ضاحية الملك فهد.

معاناة أهالي ضاحية الملك فهد بصامطة:

الجدير بالذكر أن “متابعات الخليج 365” نشرت تقريراً بعنوان” ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت يحرم طلاب ضاحية الملك فهد بصامطة من منصات التعليم” والذي سلط الضوء على معاناة أهالي ضاحية الملك فهد بصامطة من ضعف وانقطاع الشبكة العنكبوتية في الحي مما سبب لهم معاناة في منصات التعليم وأشغالهم اليومية في الجهات الحكومية.

تفاعل سريع من قبل الاتصالات السعودية:

وأشاد الأهالي بدور صحيفة “متابعات الخليج 365” وإيصال صوتهم للمسؤول وأيضاً التفاعل السريع من قبل الاتصالات السعودية في فترة قصيرة من نشر الخبر، مثمنين هذا التفاعل والتجاوب في حل معاناتهم مع الشبكة العنكبوتية في الحي.

من جانبهم قدم الأهالي شكرهم وتقديرهم عبر “متابعات الخليج 365” للاتصالات السعودية وجميع المسؤولين القائمين عليها على هذا التجاوب، مثمنين جهودهم في خدمة الوطن والمواطن.

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