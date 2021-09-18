، العثيم للاستثمار تعلن عن خطة طموحة بإضافة 20 مجمعًا تجاريًّا جديدًا بتكلفة تتجاوز ١٠ مليارات ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفها رئيس مجلس الإدارة

كشفت شركة عبد الله العثيم للاستثمار عن خطتها التوسعية بحلول عام ٢٠٣٠ التي تتضمن افتتاح 20 مجمعًا تجاريًّا جديدًا في العديد من مناطق المملكة بتكلفة تتجاوز "١٠" مليارات ريال.

وأكد الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس الإدارة، أن الخطة التوسعية للشركة تأتي في إطار رسالة الشركة وتوجهها لتعزيز ريادتها في مجال صناعة المجمعات الكبرى ذات المعايير العالمية، والتي تعد إضافة مهمة لمنظومة النهضة التنموية المستدامة التي تشهدها المملكة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة وقيادتها الرشيدة، وتماشيًا مع رؤية 2030 التي تتبنّى نموذجًا تحوليًّا مثاليًّا يتطلب مشاريع عملاقة ونموذجية تواكب هذا التحول وتتفاعل معه.

وأضاف العثيم: إن هذه الخطة التوسعية تستوعب رؤية الشركة في مجال صناعة المجمعات التجارية الكبرى والمتكاملة الخدمات ذات المعايير العالمية، والتي تعد من أهم الوجهات الترفيهية والسياحية في المملكة، فضلًا عن النمو المتسارع في مفهوم التسوق ودخول العديد من العلامات التجارية العالمية للسوق السعودي.

وأضاف العثيم أن التوسع في مجال المجمعات التجارية الكبرى ينعكس إيجابًا على قطاع مبيعات التجزئة وزيادة فعالية ونشاط الأسواق وتحسين البيئة التنافسية، وتقديم الخدمات الترفيهية والسياحية للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للشاب السعودي من الجنسين؛ حيث يتوقع أن تسهم الـ"20" مولًا الجديدة في توفير أكثر من "30" ألف وظيفة في مختلف التخصصات الإدارية والفنية والمبيعات والأمنية، وذلك بحلول ٢٠٣٠.

ستنقل هذه المجمعات نشاط الشركة إلى مدن جديدة أبرزها: الجبيل - الخبر - جدة - مكة المكرمة - المدينة المنورة - تبوك - المذنب - الخرج - أبها - جيزان - ينبع - سكاكا - القطيف.

هذا وتمتلك شركة عبد الله العثيم للاستثمار حاليًّا ثمانية مجمعات تجارية كبرى في كل من: الرياض "الربوة – خريص" - الدمام - الأحساء - بريدة - عنيزة - حائل - عرعر، بإجمالي عدد محلات يفوق ٣٢٥٠ محلًّا مؤجرًا، ويجري العمل على افتتاح مجمعين تجاريين في النصف الأول من العام القادم في مدينتَي حفر الباطن والخفجي.

تعدّ مجمعات العثيم للاستثمار إضافة مميزة لمنظومة المجمعات التجارية المتكاملة بالمملكة، والتي تسهم في إرساء مفاهيم جديدة للتسوق والترفيه العائلي الذي يلبّي تطلعات الزوار من مختلف الأعمار؛ حيث تحظى بالاهتمام من قبل المتسوقين، وخاصةً الأسر، ويتجاوز عدد زوارها اليومي 120 ألف زائر.