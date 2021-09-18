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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان.
وقال المركز إن الحالة تشمل محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، فيفا، هروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد.
وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 12:35 PM
تشمل محافظات عدة حتى 8 مساءً"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان.
وقال المركز إن الحالة تشمل محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، فيفا، هروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد.
وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
، "الأرصاد": أمطار رعدية على جازان ،
المصدر : الخليج 365
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