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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

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محمد بن مسعود - الدمام - تشمل محافظات عدة حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان.

وقال المركز إن الحالة تشمل محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، فيفا، هروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 12:35 PM

تشمل محافظات عدة حتى 8 مساءً

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان.

وقال المركز إن الحالة تشمل محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، فيفا، هروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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، "الأرصاد": أمطار رعدية على جازان ،
المصدر : الخليج 365

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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