الأرصاد تحذر من تقلبات حالة الطقس في المدينة وجازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظتي الحناكية والمهد – بمشيئة الله – تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحا تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.

من جهة أخرى نبه المركز، من هطول أمطار رعدية منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنى في مدى الرؤية، على مدينة جيزان و محافظات الحرث، والداير بني مالك ، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، فيفا، هروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد. وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة ,في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة , وتكون الفرصة مهيأة لتشكيل خلايا من السحب الرعدية على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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