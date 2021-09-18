إنهاء معاناة سبعينية من ضيق التنفس بجازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-18

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

نجح أطباء القسطرة القلبية في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان في إنهاء معاناة مريضة تعاني من ضيق التنفس الشديد، وتم إجراء عملية زراعة صمام وغادرت المستشفى.

زراعة صمام أورطي:

قالت الصحة في جازان بأن أطباء القسطرة القلبية بمركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر نجح في زراعة صمام أورطي عن طريق القسطرة القلبية التداخلية دون الحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح تكللت بالنجاح ولله الحمد .

سبب ضيق التنفس:

وبيّنت بأن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وكانت تعاني من ضيق شديد في التنفس وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من قبل الفريق الطبي تبين أن المريضة تعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي , حيث تقرر على الفور إجراء عملية زراعة صمام وذلك عن طريق القسطرة القلبية التداخلية بدلاً من إجراء عملية قلب مفتوح , حيث تكللت العملية بالنجاح وبعد متابعة حالة المريضة وتحسن حالتها الصحية غادرت المستشفى ولله الحمد .

العملية الخامسة من نوعها:

وأكَّدت صحة جازان بأن مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر يُعد من المراكز المتقدمة والمتطورة , إذ يضم نخبة عالية من الكوادر الطبية ومجهز بأحدث التجهيزات الطبية المتقدمة والمتطورة , حيثُ تعد هذه العملية الخامسة من نوعها تجرى عن طريق القسطرة القلبية دون الحاجة إلى إجراء عمليات القلب المفتوح , وذلك في تأكيد على السعي الحثيث والجهود المبذولة من قبل صحة جازان التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات ذات الجودة العالية لمرضى القلب بمنطقة جازان .

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