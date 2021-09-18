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وصلوا نيوزيلندا منذ أسابيع قليلة.. اتهام امرأة بقتل بناتها الثلاثة

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محمد بن مسعود - الدمام - مثلت أمام المحكمة والقاضي جدّد احتجازها بالمستشفى لتقييم حالتها العقلية

بعد أسابيع فقط من وصول الأسرة إلى نيوزيلندا قادمة من جنوب أفريقيا، مثُلت امرأة متهمة بقتل بناتها الثلاثة أمام المحكمة اليوم السبت.

وقال متحدث باسم المحكمة: إن لورين آن ديكاسون مثلت أمام المحكمة في مدينة تيمارو الساحلية في الصباح، وإن القاضي جدد احتجازها في المستشفى لتقييم حالتها العقلية.

وقالت الشرطة: إن ديكاسون "40 عامًا" متهمة بقتل طفلتيها التوأمين اللتين تبلغان من العمر عامين وشقيقتهما البالغة من العمر ست سنوات. وعثر على جثثهم يوم الخميس في منزل كانت الأسرة تقيم به.

وأضافت الشرطة في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وفق "رويترز"، أن "الشرطة تودّ أن تطمئن المجتمع أن هذا كان حادثًا مأساويًّا فرديًّا ولا نبحث عن أي شخص آخر".

وستمثل ديكاسون أمام المحكمة مرة أخرى في الخامس من أكتوبر.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 11:46 AM

مثلت أمام المحكمة والقاضي جدّد احتجازها بالمستشفى لتقييم حالتها العقلية

وصلوا نيوزيلندا منذ أسابيع قليلة.. اتهام امرأة بقتل بناتها الثلاثة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

بعد أسابيع فقط من وصول الأسرة إلى نيوزيلندا قادمة من جنوب أفريقيا، مثُلت امرأة متهمة بقتل بناتها الثلاثة أمام المحكمة اليوم السبت.

وقال متحدث باسم المحكمة: إن لورين آن ديكاسون مثلت أمام المحكمة في مدينة تيمارو الساحلية في الصباح، وإن القاضي جدد احتجازها في المستشفى لتقييم حالتها العقلية.

وقالت الشرطة: إن ديكاسون "40 عامًا" متهمة بقتل طفلتيها التوأمين اللتين تبلغان من العمر عامين وشقيقتهما البالغة من العمر ست سنوات. وعثر على جثثهم يوم الخميس في منزل كانت الأسرة تقيم به.

وأضافت الشرطة في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وفق "رويترز"، أن "الشرطة تودّ أن تطمئن المجتمع أن هذا كان حادثًا مأساويًّا فرديًّا ولا نبحث عن أي شخص آخر".

وستمثل ديكاسون أمام المحكمة مرة أخرى في الخامس من أكتوبر.

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، وصلوا نيوزيلندا منذ أسابيع قليلة.. اتهام امرأة بقتل بناتها الثلاثة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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