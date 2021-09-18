، لندن.. إلغاء الحجر وعودة للحياة واستعدادات لاستقبال 300 ألف سعودي ،

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كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى بريطانيا، وخاصة المواطنين السعوديين الراغبين بالقدوم للمملكة المتحدة، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة البريطانية لدخول بريطانيا، والتي سيتم العمل بها بدءًا من 4 أكتوبر 2021م.
وتتضمن:
- التطعيم بجرعتين كاملتين من أحد اللقاحات المعتمدة لدى بريطانيا.
- إجراء فحص كورونا خلال 48 ساعة من الوصول.
كما تضمّنت الاشتراطات الجديدة تعبئة نموذج تحديد مكان الإقامة قبل السفر وإلغاء الحاجة للحجر المنزلي أو إجراء فحص PCR قبل السفر بعد استيفاء الشروط السابقة.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت الجمعة 17 سبتمبر 2021 عن حزمة من القرارات الجديدة بهدف تخفيف القيود المفروضة على السفر وإلغاء نظام الألوان الخاص بالسفر اعتبارًا من 4 أكتوبر المقبل.
يذكر أن أرقام السعوديين إلى بريطانيا عام 2019 تجاوزت 300 ألف سائح سعودي.
لندن.. إلغاء الحجر وعودة للحياة واستعدادات لاستقبال 300 ألف سعوديخالد خليل الخليج 365 2021-09-18
كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى بريطانيا، وخاصة المواطنين السعوديين الراغبين بالقدوم للمملكة المتحدة، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة البريطانية لدخول بريطانيا، والتي سيتم العمل بها بدءًا من 4 أكتوبر 2021م.
وتتضمن:
- التطعيم بجرعتين كاملتين من أحد اللقاحات المعتمدة لدى بريطانيا.
- إجراء فحص كورونا خلال 48 ساعة من الوصول.
كما تضمّنت الاشتراطات الجديدة تعبئة نموذج تحديد مكان الإقامة قبل السفر وإلغاء الحاجة للحجر المنزلي أو إجراء فحص PCR قبل السفر بعد استيفاء الشروط السابقة.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت الجمعة 17 سبتمبر 2021 عن حزمة من القرارات الجديدة بهدف تخفيف القيود المفروضة على السفر وإلغاء نظام الألوان الخاص بالسفر اعتبارًا من 4 أكتوبر المقبل.
يذكر أن أرقام السعوديين إلى بريطانيا عام 2019 تجاوزت 300 ألف سائح سعودي.
18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
11:44 AM
بعد انخفاض عدد المصابين
كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن عن تحديث الإجراءات الصحية للقادمين إلى بريطانيا، وخاصة المواطنين السعوديين الراغبين بالقدوم للمملكة المتحدة، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة البريطانية لدخول بريطانيا، والتي سيتم العمل بها بدءًا من 4 أكتوبر 2021م.
وتتضمن:
- التطعيم بجرعتين كاملتين من أحد اللقاحات المعتمدة لدى بريطانيا.
- إجراء فحص كورونا خلال 48 ساعة من الوصول.
كما تضمّنت الاشتراطات الجديدة تعبئة نموذج تحديد مكان الإقامة قبل السفر وإلغاء الحاجة للحجر المنزلي أو إجراء فحص PCR قبل السفر بعد استيفاء الشروط السابقة.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت الجمعة 17 سبتمبر 2021 عن حزمة من القرارات الجديدة بهدف تخفيف القيود المفروضة على السفر وإلغاء نظام الألوان الخاص بالسفر اعتبارًا من 4 أكتوبر المقبل.
يذكر أن أرقام السعوديين إلى بريطانيا عام 2019 تجاوزت 300 ألف سائح سعودي.
، لندن.. إلغاء الحجر وعودة للحياة واستعدادات لاستقبال 300 ألف سعودي ،
المصدر : الخليج 365
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