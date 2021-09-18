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من المنتظر أن يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن؛ الأربعاء المقبل، قمة افتراضية بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، بمشاركة زعماء العالم.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، تأتي هذه القمة المنتظرة، التي تتعلق بجائحة كوفيد-19، غداة كلمة يُلقيها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أعلن البيت الأبيض.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي؛ في بيان، إن "هذا الاجتماع يتعلق بتوسيع جهودنا المشتركة وتعزيزها لدحر كوفيد-19"، إضافة إلى السعي "للتوافق على رؤية مشتركة" ضد الفيروس.
وأضافت "ساكي"؛ أن القمة ستُعقد "على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وفقاً لـ "فرانس برس".
ومن المقرر أن يلقي بايدن؛ الثلاثاء، خطاباً في الاجتماع السنوي لمنظمة الأمم المتحدة.
ولم تتوافر تفاصيل بشأن المشاركين في القمة الافتراضية.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية، في بيانها، إن القمة ستبني على اجتماعات سابقة "لقادة العالم والوزراء في منتديات مثل قمة مجموعة السبع ومجموعة العشرين والتوافق على رؤية مشتركة لهزيمة كوفيد-19 معاً"، بحسب "فرانس برس".
وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للقاحات في كل أنحاء العالم، وقد شبّه "بايدن"؛ جهود حكومته في هذا الإطار بدخول الجيش الأميركي الحرب العالمية الثانية.
يستضيفها "بايدن".. زعماء العالم في قمة افتراضية تتهيّأ لـ "هزيمة كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-18
من المنتظر أن يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن؛ الأربعاء المقبل، قمة افتراضية بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، بمشاركة زعماء العالم.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، تأتي هذه القمة المنتظرة، التي تتعلق بجائحة كوفيد-19، غداة كلمة يُلقيها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أعلن البيت الأبيض.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي؛ في بيان، إن "هذا الاجتماع يتعلق بتوسيع جهودنا المشتركة وتعزيزها لدحر كوفيد-19"، إضافة إلى السعي "للتوافق على رؤية مشتركة" ضد الفيروس.
وأضافت "ساكي"؛ أن القمة ستُعقد "على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وفقاً لـ "فرانس برس".
ومن المقرر أن يلقي بايدن؛ الثلاثاء، خطاباً في الاجتماع السنوي لمنظمة الأمم المتحدة.
ولم تتوافر تفاصيل بشأن المشاركين في القمة الافتراضية.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية، في بيانها، إن القمة ستبني على اجتماعات سابقة "لقادة العالم والوزراء في منتديات مثل قمة مجموعة السبع ومجموعة العشرين والتوافق على رؤية مشتركة لهزيمة كوفيد-19 معاً"، بحسب "فرانس برس".
وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للقاحات في كل أنحاء العالم، وقد شبّه "بايدن"؛ جهود حكومته في هذا الإطار بدخول الجيش الأميركي الحرب العالمية الثانية.
18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
10:45 AM
تبني على اجتماعات سابقة في منتديات مثل قمة مجموعة السبع والعشرين
من المنتظر أن يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن؛ الأربعاء المقبل، قمة افتراضية بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، بمشاركة زعماء العالم.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، تأتي هذه القمة المنتظرة، التي تتعلق بجائحة كوفيد-19، غداة كلمة يُلقيها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أعلن البيت الأبيض.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي؛ في بيان، إن "هذا الاجتماع يتعلق بتوسيع جهودنا المشتركة وتعزيزها لدحر كوفيد-19"، إضافة إلى السعي "للتوافق على رؤية مشتركة" ضد الفيروس.
وأضافت "ساكي"؛ أن القمة ستُعقد "على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وفقاً لـ "فرانس برس".
ومن المقرر أن يلقي بايدن؛ الثلاثاء، خطاباً في الاجتماع السنوي لمنظمة الأمم المتحدة.
ولم تتوافر تفاصيل بشأن المشاركين في القمة الافتراضية.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية، في بيانها، إن القمة ستبني على اجتماعات سابقة "لقادة العالم والوزراء في منتديات مثل قمة مجموعة السبع ومجموعة العشرين والتوافق على رؤية مشتركة لهزيمة كوفيد-19 معاً"، بحسب "فرانس برس".
وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للقاحات في كل أنحاء العالم، وقد شبّه "بايدن"؛ جهود حكومته في هذا الإطار بدخول الجيش الأميركي الحرب العالمية الثانية.
، يستضيفها "بايدن".. زعماء العالم في قمة افتراضية تتهيّأ لـ "هزيمة كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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