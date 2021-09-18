محمد بن مسعود - الدمام - سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 حالة وفاة. وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 295639 إصابة من ضمنها 249082 حالة تم شفاؤها، و16935 حالة وفاة. 18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 10:01 AM خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 588 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 588 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 حالة وفاة. وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 295639 إصابة من ضمنها 249082 حالة تم شفاؤها، و16935 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 588 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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