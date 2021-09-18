شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مختص يوضح سبب موت الأبناء المصابين بأمراض مزمنة قبل آبائهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني المشارك بجامعة طيبة، الدكتور محمد الأحمدي، أن هناك دراسة علمية كشفت عن سبب موت الأبناء في سن مبكرة قبل آبائهم، بعد إصابتهم بالأمراض المزمنة.

وذكر الدكتور الأحمدي، إن دراسات علمية أكدت ولأول مرة في تاريخ البشرية، إن الأبناء المصابين بأمراض مزمنة في العصر الحاضر يموتون في سن الـ40 و45 عاماً؛ بسبب اتباعهم نمط حياة غير صحي، الأمر الذي يسبب لهم الجلطات وأمراض القلب.

وشدد أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، على ضرورة ممارسة النشاط البدني، وتعزيز ثقافة التغذية الصحية في جميع المؤسسات التعليمية والصحية والطبية، بما فيها المدارس والجامعات، وممارسة ركوب الدرجات، وتجنب المواد الغذائية ذات الدهون المهدرجة.