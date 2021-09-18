شكرا لمتابعة خبر عن "النقل" تضع فواصل بلاستيكية على طريق "الليث – غميقة" والأهالي يطالبون بالتوسعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

بدأت وزارة النقل في وضع فواصل بلاستيكية على طريق "الليث – غميقة"؛ من أجل الحد من وقوع الحوادث المرورية الناتجة عن التجاوزات الخاطئة، وسط مطالبات من الأهالي بالتوسعة.

وقال الأهالي أن الأعمال التي نفذتها الوزارة اقتصرت على وضع سياج حديدي على أجزاء من جنبات الطريق، وفواصل بلاستيكية تتوسطه، مجددين مطالبهم بتوسعة الطريق الذي يبلغ طوله قرابة 27 كلم، بحسب سبق.

وأضاف الأهالي هذه الفواصل بأنها توضع على الطرق الداخلية من أجل التهدئة وليست على الطرق السريعة، مبينين أن توسعة الطريق هي الحل الوحيد للحد من الحوادث المرورية التي أودت بحياة الكثير من الأشخاص.