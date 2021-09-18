شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام: "لبنان انتهى" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق الأمير سطام بن خالد على مقطع فيديو، يظهر أحد عناصر حزب الله الإرهابي يطلق قذيفة "آر بي جي" في الهواء بلبنان.

وقال الأمير سطام: "عنصر من عناصر حزب الله الإرهابي يطلق قذيفة أر بي جي كنوع من الاحتفال، هذه التصرفات تعكس العقلية التي يمتلكها عناصر هذا الحزب".

وتابع: "هل هذه التصرفات تعكس دولة تبحث عن النهوض أم فوضى عارمة وسلاح يمتلكه الجميع، فلا سيادة للدولة على أمثال هؤلاء من البلطجية والزعران، في رأيي لبنان انتهى".

ووثق المقطع احتفال عنصر من حزب الله الإرهابي بوصول شحنات من الوقود الإيراني إلى لبنان، الذي يعاني أزمة اقتصادية ومالية حادة أثرت على توافر المحروقات.