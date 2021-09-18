شكرا لمتابعة خبر عن عضو شورى سابق: "يجب طلب العمالة الأجنبية عند الحاجة وبعقود مؤقتة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، أنه يجب إعادة هيكلة سوق العمل بالكامل.

وقال ابن جمعة: "إعادة هيكلة سوق العمل بالكامل، وإلغاء جميع برامجه ووضع مسار محدد بجدولة زمنية وبدون تعقيدات، وتناغما مع برنامج تنمية القدرات البشرية الوطنية، سنرى تناقص معدل البطالة بمعدل متسارع، وسيكون عام 2025 عاما تاريخيا بتراجع المعدل الي ما دون الطبيعي أي أقل من 5%".

وبخصوص استقدام العمالة، رأى ابن جمعة أنه من الأفضل أن تكون العمالة بعقود محددة لتنفيذ مشروعًا ما ثم ترحل، بدلًا من الإقامة الدائمة.

وأضاف: "بعضهم له أكثر من20 عاما، ينفق القليل ويصدر الكثير من الأموال، اقتصادًا خفيًا كبد إقتصادنا مليارات الريالات سنويا، والنتيجة ارتفاع معدل البطالة وخسارة اقتصادية وعدم الأمان وقت الأزمات".

وتابع: " لا بد من الاعتماد على ثروات هذا البلد البشرية والمادية، ويبقى الطلب على العمالة الأجنبية عند الحاجة وبعقود مؤقتة".