شكرا لمتابعة خبر عن الغدير: "الاقتصاد أدمن على العمالة الرخيصة وأصبح صعب الفطام" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

استنكر الكاتب الاقتصادي عبد العزيز الغدير، استعانة المقاولين بعمالة "من الشوارع" على حد قوله للعمل في مشاريع الإسكان.

وقال الغدير: "اقتصاد أدمن على العمالة الرخيصة أصبح صعب الفطام، انظر ليومية العمالة في قطاع البناء كيف ارتفعت بشكل صاروخي حاليا بسبب اغلاق الحدود على بعض الجنسيات فكيف لو تم التوطين".

وتابع: "مشاريعنا القومية كالإسكان وغيره يجب أن نستقدم مقاولون أجانب بعمالتهم لتنفيذها ويسافرون بعدها وبذلك ننمو ونوطن".

وأضاف: "جاني عامل بناء وسألته أين تعمل قال بمشاريع الإسكان بالمطار، والغريبة إن فيزته سائق خاص، هذه مشاريعنا بدون مكياج، صدق ما ترى لا ما تسمع".

واستكمل: "مشاريع الإسكان مشاريع تحتاج شركات دولية بعمالتها تأتي وتستخدم الكود والمحتوى المحليين وترحل، ولكن ما يحصل هو مقاول كبير يعمد مقاولون باطن وبعمالة من الشوارع يتم جمعهم واعتقد أن مايطبق هو كود البطحى وليس كود البناء السعودي".