تقرير يكشف عن أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 18 سبتمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 18 سبتمبر/أيلول 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن الثمين في الأسواق العالمية.



وبلغ جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 211.45 ريال (56.40 دولار) مقابل 211.35 ريال (56.36 دولار) أمس.

أما جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، فبلغ نحو 185.02 ريال ( 49.35 دولار) مقابل 184.93 ريال (49.32 دولار) أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 158.59 ريال ( 42.30 دولار) مقابل 158.51 ريال (42.27 دولار) أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المملكة سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 123.35 ريال ( 32.90 دولار) مقابل 123.29 ريال (32.88 دولار) أمس

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية نحو 105.73 ريال (28.20 دولار) .

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 6576 ريال (1754 دولار) مقابل 6577.50 ريال (1754دولارا). كما سجل سعر الجنيه الذهب، نحو 1480 ريال ( 394.78 دولار) مقابل 1479.46 ريال (394.52 دولار) أمس.

انتعشت أسعار الذهب يوم الجمعة بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهر خلال الجلسة السابقة، لكن قوة الدولار وضعت المعدن النفيس على مسار انخفاض أسبوعي فيما ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1762.55 دولار للأوقية (الأونصة) بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1762.80 دولار للأوقية. وفقد المعدن الأصفر 1.6% من قيمته هذا الأسبوع.

وتراجع الذهب 2.7% أمس الخميس بعدما قفز مؤشر الدولار فيما عززت زيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة الأمريكية الشهر الماضي توقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي برنامج التحفيز في وقت أقرب من المتوقع.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي في 21 و22 سبتمبر/أيلول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.94 دولار للأوقية بعدما بلغت أدنى مستوياتها في أكثر من شهر أمس.

وارتفع البلاتين 1.1% إلى 942.76 دولار للأوقية بينما نزل البلاديوم 1.3% ليسجل 2007.95 دولار للأوقية.