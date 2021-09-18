الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-18

صورة محمد بن سلمان وأمير قطر وطحنون بن زايد تثلج الصدر وتبشر بالمستقبل

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق سياسيون وإعلاميون وشعراء على اللقاء الودي الأخوي الذي جمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في البحر الأحمر.

وقال الشاعر تركي بن رشيد الزلامي تعليقًا على الصورة:

حييت يا درع البلاد وذراها *** يا سيفها في وقت روغات الأذهان

يا نورها اللي ساطعًا في سماها *** يا قلبها اللي نابضًا حب وإحسان

حتى أصبحت كل الدول في خطاها *** كل الأم تمشي ورا ذخر سلمان

محمد بن سلمان شخصية استثنائية:

أما الإعلامي فهد السمحان فأكد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شخصية استثنائية يتصف بالذكاء والحكمة والرؤية الثاقبة وقوة الإرادة والعزم.

من جهته، علق الباحث السياسي مبارك آل عاتي بالقول: إن الصورة التي تجمع ولي العهد وأمير قطر والشيخ طحنون بن زايد تثلج الصدر وتبشر بمستقبل واعد للمنطقة.

في سياق متصل، دعا الإعلامي خلف ملفي: “اللهم لك الحمد والشكر، اللهم تمم على الجميع بالخير والحب، اللهم زدنا ألفة وإخاء ومحبة”.

وعلق المحلل والكاتب الإماراتي سيف الدرعي بالقول: “الإخونجية وخونة الأوطان لا يتمنون مشاهدة هذي الصورة ولا العلاقات مترابطة وقوية، التقارب والتلاحم في مصلحة الجميع لمواجهة الأخطار المحيطة بدول الخليج العربي والمنطقة بشكل عام”.

تقارب وتلاحم:

كما علق متابعون بالتأكيد على التقارب والتلاحم بين الأشقاء ما يصب في مصلحة الجميع لمواجهة الأخطار المحيطة بدول الخليج العربي، داعين الله تعالى أن يستمر لم الشمل ووحدة الصف.

وأعربوا عن تفاؤلهم بمثل هذا اللقاء وما يحمل في طياته من دلالة دامغة على عمق الروابط الراسخة بين الأشقاء، كما ينم عن حجم التوافق بين القيادة السياسية فضلًا عما ترسله هذه الصورة من بواعث الأمل حول مستقبل المنطقة ورعاية مصالحها.

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