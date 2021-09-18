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الصبان عن إنجليزي يتقاضى في المملكة 5 أضعاف راتبه بلندن: "أين السعودي"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز وعضو المجلس الاقتصادي الأعلى، الدكتور محمد الصبان موقفًا مع خبير اقتصادي إنجليزي، قابله في لندن.

وقال الصبان: "‏قابلت هنا في لندن وفي مكان عام، حيث أزورها هذه الأيام، خبير إنجليزي، عرفت منه أنه يعمل في ".

وتابع: "قلت له ما الذي شجعه للعمل في المملكة، فحرك أصابعه بأنها الفلوس"،مضيفا: "هو خبير اقتصادي كان يعمل في شركة في لندن بأربعة آلاف جنيه إسترليني، والآن يتقاضى خمسة أضعاف هذا الراتب".

وتساءل الصبان: "أين السعودي؟"، مضيفا: "الأكثر إيلاما، جهات حكومية تُشغل أجانب بحجة المعرفة، وتدريجيا يُملون علينا أجندتهم، وللأسف نعتقد أنها في صالحنا، نتيجة لوسائل الاقناع لديهم".

وأضاف: "لدينا كفاءات سعودية رائعة في مختلف مناطق المملكة، لايزالوا غير مستغلين بالصورة المطلوبة، وبعضهم أصابه الاحباط نتيجة للتجاهل واستقدام الأجانب".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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