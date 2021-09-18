شكرا لمتابعة خبر عن مسابقة على "ذبائح بريال" تستخدم الهوية الوطنية والأحوال المدنية تتدخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن أحد المطاعم الشهيرة بالمملكة عن مسابقة بمناسبة اليوم الوطني، طالبًا من المشاركين استخدام هويتهم الوطنية.

ومن جانبها طالبت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، المطعم بوقف الإعلان عن المسابقة وحذفه، وعدم استخدام رقم السجل المدني أو صور بطاقات الهوية الوطنية في الإعلانات.

وتم حذف الإعلان وتغيير شروط المسابقة بناء على توجيهات الأحوال المدنية، إذ أعلن المطعم أنه على المشارك الرد على التغريدة بعبارة أو صورة يعبر فيها عن حبه للوطن، بدلا من صور الهوية الوطنية للفوز.