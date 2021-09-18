شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة ريما بنت طلال: "خلاصة الحياة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نشرت الأميرة ريما بنت طلال الله، الجمعة، صورتين من جنازتي الأمير طلال بن عبدالعزيز، والأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز -رحمهما الله-.

وعلقت الأميرة ريما بنت طلال على الصورتين بقولها: "خلاصة الحياة، رحمكم الله"، وذلك في أعقاب وفاة الأميرة دلال بنت سعود قبل أيام.

وكانت الأميرة دلال بنت سعود توفيت الأسبوع الماضي، وشهدت جنازتها حضور والد أبنائها الأمير الوليد بن طلال، وأمير الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبد الرحمن.