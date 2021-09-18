اخبار السعوديه

مسؤول: مُخرجات الجامعات السعودية لا تلبي احتياجات القطاع الصحي من كادر التمريض

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أكد الدكتور فهد البلوي، رئيس المجلس العلمي للتمريض بالهيئة للتخصصات الصحية، أن مُخرجات الجامعات السعودية الحالية لا تلبّي احتياجات القطاع الصحي من كادر التمريض.

وأضاف البلوي، خلال مقابلة مع برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية»، أن هناك نقصًا في عدد الخريجين لتغطية الاحتياج المتزايد في القطاع الصحي، لكنه أكد أن هناك جهدًا متواصلًا، بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم لزيادة عدد المقبولين، وقريبا سيثمر هذا التعاون.

اقرأ أيضا..

الأمن البيئي يضبط مواطنين لقيامهما بنقل الرمال وتجريف التربة

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا