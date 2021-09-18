مسؤول: مُخرجات الجامعات السعودية لا تلبي احتياجات القطاع الصحي من كادر التمريض

الرياض - محمد عبدالله - أكد الدكتور فهد البلوي، رئيس المجلس العلمي للتمريض بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن مُخرجات الجامعات السعودية الحالية لا تلبّي احتياجات القطاع الصحي من كادر التمريض.

وأضاف البلوي، خلال مقابلة مع برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية»، أن هناك نقصًا في عدد الخريجين لتغطية الاحتياج المتزايد في القطاع الصحي، لكنه أكد أن هناك جهدًا متواصلًا، بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم لزيادة عدد المقبولين، وقريبا سيثمر هذا التعاون.

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