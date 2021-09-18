مسؤول يكشف شروط وضوابط نظامية التخفيضات وحقوق المستهلك

الرياض - محمد عبدالله - كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، شروط وضوابط نظامية التخفيضات وحقوق المستهلك في حالة الشراء من المحلات والتاجر التي تعرض تخفيضات.

وقال الحسين: "في المناسبات الموسمية تكثر العروض والتخفيضات وهناك حقوق يجب معرفتها قبل عملية الشراء منها ما يلي:

- أولًا تشترط وزارة التجارة على المحلات والمتاجر الإلكترونية الحصول على الترخيص وإبرازه في مكان واضح في المحل أو المتجر الإلكتروني.

- ثانيًا: يشترط التوضيح للمستهلك بوضع نسبة التخفيض وسعر المنتج قبل وبعد التخفيض.

- ثالثًا: إذا رأيت إعلان تخفيض على محل أو متجر إلكتروني ستراه يحتوي على باركود وتستطيع أن تتأكد بسهولة من صحة التخفيض وأنه تخفيض ليس وهميًّا عند طريق مسح الرمز على تطبيق تخفيضات.

- رابعاً: إذا كان العرض من متجر إلكتروني يمكن التأكد من موثوقيته من خلال موقع وزارة التجارة أو منصة معروف.

- خامسًا وأخيرًا يحق للمستهلك الإبلاغ في حال وجود مخالفات في ترخيص التخفيضات".

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