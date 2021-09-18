شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة المملكة.. اختتام «النجم الساطع 2021» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت مناورات تمرين «النجم الساطع 2021» المشترك، في قاعدة محمد نجيب العسكرية بجمهورية مصر العربية، أمس، بحضور وزير الدفاع المصري والإنتاج الحربي الفريق الأول محمد زكي، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد المطير، يرافقه قادة أسلحة الوحدات المشاركة بالتمرين والملحق العسكري بسفارة المملكة بالقاهرة.

وشارك في التمرين كلٌّ من جمهورية مصر والمملكة وأمريكا وبريطانيا واليونان والأردن وباكستان وقبرص، و13 دولة أخرى بصفة مراقب. وشهد اختتام التمرين تطبيق عدد من السيناريوهات القتالية التي تمت في التمرين، حيث نفذت المروحيات القتالية عمليات الإنزال الجوي لعناصر القوات الخاصة وقامت الآليات المصفحة بعمليات الدعم والمساندة باستخدام الذخيرة الحية، وعمليات الإنزال المظلي. وأظهر المشاركون من القوات السعودية في التمرين جاهزية قتالية عالية وإتقانا لكل ما نفذوه من عمليات أثناء التمرين، وتأتي مشاركة القوات المسلحة السعودية في تمرين النجم الساطع وغيرها من التمارين وفق نهج علمي مدروس لرفع الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات للضباط وضباط الصف. ويعد تمرين النجم الساطع من التمارين المهمة في المنطقة، وذلك لتنوع القوات المشاركة وتنوع طبيعة التضاريس التي تمت فيها التمارين.