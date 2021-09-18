شكرا لقرائتكم خبر عن «استثمر في السعودية» يجذب رواد «DSEI» بلندن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت المملكة، أمس، مشاركتها في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي «DSEI» الذي أقيم على مدار 4 أيام في مركز «إكسيل لندن» بالعاصمة البريطانية لندن.

وحظي الجناح السعودي الذي قادته ونظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية باهتمام واسع من قبل الزوار والمختصين في المجالات العسكرية للتعرف على آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات المعلوماتية للأجهزة العسكرية.

وشهد الجناح الذي حمل شعار «استثمر في السعودية» مشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية «الشريك الإستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي»، إضافة إلى مشاركة معرض الدفاع العالمي. واستقبل الجناح عددا من كبار الشخصيات والمسؤولين ومن قادة الصناعة والمستثمرين في مجالات الصناعات العسكرية والأمنية والدفاعية، وأهمها زيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز.

كما استقبل الجناح السعودي وزير الدفاع في المملكة المتحدة بن والاس وعددا من الوفود الرسمية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تعرفوا على أبرز مستهدفات قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وفرصه الاستثمارية الواعدة.