شكرا لقرائتكم خبر عن «تحلية المياه» و«التسجيل العيني للعقار» على طاولة الشورى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة -إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى- اجتماعًا لها عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. سعود الرويلي، استعرضت خلاله عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها تمهيدا لرفعها للمجلس لمناقشتها واتخاذ ما يراه المجلس حيالها. ودرست اللجنة خلال الاجتماع -الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة- عددًا من مذكرات التفاهم والتعاون في مجالات تقنيات تحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب وفي مجال البيئة مع عدد من الدول الصديقة، تمهيدًا لتقديم تقاريرها حيالها في المدة القادمة.

من جانب آخر، ناقشت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى في اجتماع لها عقدته عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. أيمن فاضل نظام التسجيل العيني للعقار، الذي أحيل للجنة من المجلس لدراسته وتقديم تقريرها المتضمن رأيها حياله في المدة القادمة.

وبحث أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أبرز ما ورد في مواد النظام بما يحقق الالتزام بتوصيف العقار بشكل دقيق، ويساعد على الحماية القانونية للمعاملات، التي تتم على العقارات مما ينعكس إيجابا على ثقة السوق العقاري ويدعم تنمية هذا القطاع.

وتأتي دراسة اللجان المتخصصة في مجلس الشورى للموضوعات المحالة لها وفقا لاختصاصاتها وفق نظام ولوائح المجلس في دراسة ومناقشة كل ما يتصل باختصاص كل لجنة من تقارير أداء سنوية ومذكرات تفاهم وتعاون وأنظمة، انطلاقا من دوري المجلس الرقابي والتشريعي.