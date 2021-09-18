شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونسكو»: «تنمية القدرات البشرية» رؤية طموح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحّب مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بإطلاق المملكة برنامج «تنمية القدرات البشرية» برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.

وأشاد المركز بالرؤية الطموح والواعدة لهذا البرنامج النوعي، مؤكدا أهمية الإستراتيجية الوطنية المحفزة والممكنة للارتقاء بجودة الأداء والإنجاز وتحقيق التنافسية العالمية، من خلال مبادرات نوعية تسهم في تحقيق الجودة الشاملة في كافة القطاعات بما يلبي احتياجات المستفيدين وإسعادهم.

ويأتي إطلاق برنامج «تنمية القدرات البشرية» تحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد -حفظه الله- من أجل تنمية قدرات المواطن السعودي وإكسابه المعارف والقيم والمهارات الحياتية المتجددة وفق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.