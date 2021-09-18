شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصار توزيع «ماء زمزم» في 3 مدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعمل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، على تقديم خدماته لكل طالبيه، وذلك من خلال نقاط التوزيع الآلي المتاحة في مقر المشروع ومن خلال المتعهدين المعتمدين وفقا لاشتراطات محددة في 3 منافذ بيع، ويقتصر التوزيع على كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة في الوقت الحالي، وذلك بعد قرار السماح بعودة العمرة وإعادة حافظات مياه زمزم للمسجد النبوي الشريف، وضمان استمرارية الخدمة في الحرمين الشريفين.

وأشار «سقيا زمزم» لـ«اليوم»، إلى توزيع أكثر من 250 مليون عبوة منذ تدشينه، وخدمة أكثر من 20 مليون عميل، مؤكدا خضوع المياه لأفضل المعايير، التي تضمن سلامة المياه، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والآلات لتعبئة العبوات بشكل آلي دون تدخل بشري، إضافة إلى إجراء عدة تحاليل مخبرية بشكل يومي.

ورصدت ”الخليج 365” انعدام توافر المياه بمختلف مناطق المملكة وانحسار وجودها ليشمل المناطق المجاورة لمكة والمدينة فقط خلال الأشهر الماضية، بعد أن تواجدت عبوات زمزم ذات الـ«5 لترات» في العديد من الأسواق الكبيرة بمختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي، خصوصا مع إعلان الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع شركة المياه الوطنية الجهة المشغلة لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، توسيع دائرة توزيع المياه المباركة في المملكة، وذلك لتسهيل عملية إيصالها إلى أكبر عدد من طالبيها، كما تم توقيع العديد من العقود مع الأسواق لتوفير نقاط توزيع فيها.