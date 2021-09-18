شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. استئناف العمل الاعتيادي في «صحي البندرية» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع الأحساء الصحي، استئناف العمل في مركز صحي البندرية، بشكل اعتيادي، الأسبوع الجاري، بعد أن كان مخصصًا لفحص الحالات المشتبه إصابتها بفيروس « كورونا » المستجد «كوفيد- 19».

وذكر التجمع أنه اعتبارًا من نهاية عمل اليوم السبت، سيتم إيقاف العمل في عيادة «تطمن» بمركز صحي البندرية؛ ليستقبل المستفيدين من خدمات المركز بشكل اعتيادي في الأسبوع المقبل، بعد إكمال عمليات التعقيم والصيانة اللازمة.

وأضاف إنه يمكن الاستفادة من خدمات عيادات «تطمن» عند الشعور بأعراض فيروس «كورونا» في مركز صحي الشعبة، والمركز، ومقر التدريب بجوار مستشفى الولادة والأطفال.

ودعا تجمع الأحساء الصحي كافة أفراد المجتمع لمواصلة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التهاون بها؛ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت والوصول إلى المناعة المجتمعية.