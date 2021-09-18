شكرا لقرائتكم خبر عن .. وبرامج توعوية لمنسوبي «غرفة الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت إدارة الشؤون القانونية بغرفة الرياض، وجمعية مكافحة الاحتيال السعودية ، اتفاقية تعاون، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين بما يحقق النفع والفائدة للمجتمع في مجال التدريب والتوعية بأضرار ومخاطر الاحتيال وطرق كشفه والوقاية منه، وذلك من خلال إقامة الفعاليات وبرامج التدريب والندوات التعريفية والتوعوية.

وقّع الاتفاقية مساعد الأمين العام للاتصال المؤسسي والتسويق بالغرفة خالد العمر، وأمين مجلس الإدارة ومدير تطوير الأعمال بالجمعية محمد المديرس.

وتشمل بنود الاتفاقية تنفيذ البرامج والندوات المتعلقة بأضرار ومخاطر الاحتيال وطرق كشفه والوقاية منه واستقطاب ذوي الخبرة في مجال مكافحة الاحتيال وطرق كشفه والوقاية منه وغيرها من المجالات المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات والمؤشرات في هذا المجال.