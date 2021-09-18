شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 65 سكنا جماعيا مخالفا بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة محافظة جدة، تنفيذ جولات ميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة بعد انتهاء المهلة التصحيحية لتطبيق ضوابط واشتراطات السكن الجماعي للأفراد، والتي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح أمين جدة لبرنامج سكن العمالة والرقابة البيئية م. محمد الزهراني، أنه جرى رصد 395 موقعًا تم زيارته بأحياء جدة وتحرير مخالفات بغرامات مالية حسب لائحة الاشتراطات البلدية مع التأكيد على الإخلاء في حال عدم وجود رخصة نظامية وقد تم إخلاء 65 موقع سكن جماعي مخالفا.

وأوضح أن الأمانة بدأت في جولات ميدانية بدعم ورئاسة محافظة جدة والمكونة من عدة جهات حكومية للتأكد من تطبيق الاشتراطات المحدثة للسكن الجماعي للأفراد وتراخيصها، ورفع مستوى الامتثال في هذا النشاط، كما يتم الفحص وأعمال التعقيم لهذه المنشآت وقيام كل جهة حكومية مشاركة بدورها المنوط بها.

وأشار الزهراني إلى أن هذه الاشتراطات للمساكن تستهدف تنظيم قطاع السكن الجماعي للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار ورفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة.