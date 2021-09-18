شكرا لقرائتكم خبر عن المنحنى يتراجع.. 75 إصابة جديدة و378 «حرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت وزارة الصحة، أمس، 75 إصابة جديدة بفيروس « كورونا » المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 546411 حالة، من بينها 2387 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 378 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

فيما رصدت الصحة تعافي 64 حالة، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 535373 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8651 حالة وفاة، بإضافة 6 حالات جديدة.

ودعت الصحة للمسارعة باستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس، مؤكدةً أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًا في جميع مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.