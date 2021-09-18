شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل كوادر متخصصة في فحص وكشف الاحتيال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع معهد الحوكمة للتدريب، وجمعية مكافحة الاحتيال السعودية اتفاقية تعاون، لتطوير الكفاءات الوطنية في قطاعي الأفراد والأعمال وذلك عبر تعزيز العمل المشترك بين الطرفين في تقديم البرامج التدريبية وورش العمل والفعاليات التوعوية، التي تأتي ضمن الجهود المشتركة في تطوير مختلف قطاعات الدولة وتشجيعهم على الاستفادة منها بما يحقق الأهداف المرجوة.

تم التوقيع في مقر معهد الحوكمة للتدريب بالرياض وحضره كل من رئيس مجلس إدارة معهد الحوكمة للتدريب ناصر السهلي، وأمين مجلس الإدارة ومدير تطوير الأعمال في جمعية مكافحة الاحتيال السعودية محمد المديرس. يذكر ان المعهد مختص في العمل على بناء وتطوير كافة القطاعات في الدولة: العام، الخاص، غير الربحي» والأفراد العاملين فيها من خلال تقديم أفضل البرامج التدريبية في مجال الحوكمة والتخصصات ذات العلاقة، والجمعية متخصصة في مساعدة المنشآت على الوقاية من مكافحة الاحتيال، والمساندة في تأهيل كوادر متخصصة مدربة في مجال فحص وكشف الاحتيال.