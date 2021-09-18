شكرا لقرائتكم خبر عن إشعارات إزالة للمخيمات والصنادق العشوائية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت إدارة المراقبة والنظافة، التابعة لبلدية غرب الدمام، حملاتها بإشعار المخيمات والصنادق العشوائية، التي تستخدم لتربية الماشية والذبح العشوائي، دون مراعاة لاشتراطات صحة البيئة، وذلك تمهيدًا لإزالتها، بالتعاون مع الجهات الأمنية.

على جانب آخر، أغلقت إدارة الأسواق، ثلاجة للفواكه والخضراوات؛ لعدم توافر الاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المنشأة، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.

من ناحيتها، كثفت إدارة صحة البيئة، جولاتها على المنشآت الغذائية، ورصدت عدة مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت، مع تطبيق الاجراءات النظامية ولائحة الجزاءات بحق المخالفين، ضمن مبادرة «غذاؤكم أمانة».