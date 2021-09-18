شكرا لقرائتكم خبر عن دعم نظام الرقابة الداخلية وتعزيز الشفافية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية محمد السعيد، خلال اجتماعه مع أمين الأحساء م. عصام الملا، ووكلاء وقيادات الأمانة، أمس الأول، التعريف بمنهجية التقييم لحماية النزاهة. واستعرض الاجتماع مسارات دعم نظام الرقابة الداخلية، وتمكين خط الدفاع الثاني بتطوير الإدارات الممكنة، ورفع مستوى النضج المؤسسي. أكد أمين الأحساء م. عصام الملا أن الاجتماع استهدف بصفة مباشرة التأكيد على دعم المساعي والجهود البلدية نحو الإسهام في تعزيز إستراتيجية الرقابة الداخلية، التي تمثل أهمية قصوى في مسار الأعمال والخدمات الحكومية وأثرها المباشر على المستفيد النهائي.