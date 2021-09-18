شكرا لقرائتكم خبر عن 320 متدربا على آلية التعامل مع تقنيات نظام «ودي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 25 متدربا، من منسوبي التسويات الودية، من الدورة التدريبية «آلية التعامل مع المشاكل التقنية لنظام ودي»، التي اختتمها مدير عام التسوية الودية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سليمان التويجري، أمس، وذلك بـ15 ساعة تدريب، من مختلف مكاتب العمل على مستوى المملكة، بقاعة التدريب بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية بقيادة مدير تسوية الأحساء والمشرف العام على إدارات التسوية بالمنطقة الشرقية م. مجدي المسبح، ليكمل منسوبو التسويات 90 ساعة تدريبية خلال الفترة الماضية.

وبيَّن التويجري أن عدد المتدربين بلغ حتى الآن 320 متدربا، انطلاقا من أهمية التدريب، كونه خيارا إستراتيجيا لأي جهة تتطلع لإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل، والتطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل، ومواكبة التدريب على رأس العمل، نظرا لما يقدمه التدريب للموظف من معارف ومهارات جديدة تتطلبها مهنته، أو من خلال تعرفه على أفضل الحلول للمشكلات التي يواجهها، مما يزيده تمكنا في أداء عمله ويساعده على تجنب الأخطاء، ليصل بذلك الى المستوى المنشود الذي تطمح إليه أي جهة تسعى للرقي والتقدم.

وأضاف: «حرصنا على اعتماد عدة مسارات تدريبية خاصة لمنسوبي التسويات الودية لهذا العام وتتجدد كل عام بما يتوافق مع متطلبات العمل واحتياجاته بالتعاون مع معهد الإدارة العامة ومركز التدريب بالوزارة».

وفي نهاية الدورة، تم تكريم جميع المتدربين لحضورهم وتفاعلهم الإيجابي وتسليمهم شهادات شكر بحضور سعادة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل.