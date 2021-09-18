شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف قنوات تصريف السيول بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت الإدارة العامة للنظافة، التابعة لأمانة محافظة حفر الباطن، جهودها لتهيئة وتنظيف قنوات تصريف السيول؛ وذلك استعدادا لموسم الأمطار. على جانب آخر، دعت الأمانة، المواطنين، للمشاركة في مبادرة «صور وأرسل»، والتي تستهدف تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الأمانة من هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».