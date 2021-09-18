شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير وتأهيل تقاطع «الكلابية» بالعمران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت بلدية العمران، التابعة لأمانة محافظة الأحساء من تطوير وتأهيل تقاطع «الكلابية»، ووضع الحلول التطويرية لتوزيع مسارات الطريق، بما يضمن سهولة التردد وانسيابية الحركة المرورية، وذلك حسب توجيهات أمين الأحساء م. عصام الملا.

على جانب آخر، عقد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية محمد السعيد، بحضور أمين الأحساء م. عصام الملا، اجتماعا لدعم نظام الرقابة الداخلية، والتعريف بمنهجية التقييم لحماية النزاهة واستعراض مسارات اللجنة، وتمكين خط الدفاع الثاني بتطوير الإدارات الممكنة، ورفع مستوى النضج المؤسسي.