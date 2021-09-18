شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أركان توعوية في مبادرة «أسنانك قوتك» بأندية الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت مؤخرا مبادرة «أسنانك قوتك» في مقر فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية، برعاية الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية د. عبدالعزيز الغامدي ومشاركة مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد، وبمشاركة عدد من الأندية الرياضية ، وهي: القادسية والاتفاق والنهضة والخليج.

وتتكون المبادرة من خلال 8 أركان توعوية، هي: ركن مشاكل الفم التي يتعرض لها ممارسو الرياضة، وركن الإصابات وطرق حماية الأسنان أثناء الرياضة، وركن أنواع المكملات الغذائية التي لها أثر على صحة الفم والأسنان، وركن العادات السليمة والسيئة وأثرها على الإنسان وبرنامج التدخين، وركن الاستشارة والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمشاكل الأسنان، وركن للاستبيان، وتستمر أعمال الورشة على مدى ثلاثة أشهر «سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر» في جميع الأندية الرياضية بالمنطقة الشرقية.

وقال مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد: افتتحنا المبادرة على مستوى المنطقة الشرقية، وتمت الانطلاقة من فرع وزارة المنطقة الشرقية، وسيتم تقديمها لمدة 3 أشهر من خلال الأندية المشاركة، وهذه هي المرحلة الأولى، بينما ستغطي المرحلة الثانية القطاعات الأخرى في مدينة صفوى والجبيل.

وأوضح أن وزارة الرياضة تبنت هذه المبادرة بناء على توجيهات أمير المنطقة الشرقية، إذ كانت توجيهات واضحة وصريحة لتفعيل الفروع والمكاتب التابعة لوزارة الرياضة لتحقيق الانسجام المجتمعي لكافة شرائح المجتمع.

وأشارت مدير خدمات أمراض وجراحة الأسنان بتجمع الشرقية الصحي د. ضياء النغيمش، إلى أن المبادرة شملت كلا من إدارة خدمات طب الأسنان بتجمع الشرقية الصحي، وفرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية، وذلك بهدف توعية فئة الشباب المهتمين بالرياضة بأهمية صحة أسنانهم، وتقليل فرص إصابتهم بخطر التسوس، وكذلك غرس العادات السليمة الخاصة بصحة الأسنان ببن الرياضيين فيهم، وأضافت إن هذه المبادرة مستمرة طوال الشهور الثلاثة القادمة، ليتم تفعيلها في جميع الأندية الرياضية بالمنطقة الشرقية من قبل منسوبي ومنسوبات الأسنان بجميع القطاعات التابعة لتجمع الشرقية الصحي.