شكرا لقرائتكم خبر عن «مساعي» الخيرية تختتم مبادرة «ما بعد العودة للمدارس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت جمعية «مساعي» النسائية الخيرية، مؤخرا، الملتقى التقني الافتراضي «ما بعد العودة للمدارس»، الذي يهدف إلى تطوير المتدربات على مهارات استخدام البرامج التقنية المعززة للعملية التعليمية وأسس التعامل معها.

وتناول الملتقى 4 موضوعات، استهدفت الكادر الإداري في مجال التعليم: المعلمات والطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية والجامعية، وأولياء أمور المرحلة الابتدائية. من جهة أخرى، اختتمت الجمعية دورة «أساسيات التجارة الإلكترونية 2» عن بُعد، وذلك ضمن مشروع «نماء واكتفاء»، وتضمنت الدورة عدة محاور منها: اختيار الفكرة وتقييمها، ونموذج العمل التجاري، والتسويق الإلكتروني، وفهم المستهلك والتجارة الإلكترونية في هذا العصر.

ويأتي البرنامج ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعية، للانطلاق بثقة في عالم ريادة الأعمال ابتداء من التدريب وانتهاء بالتمكين في مختلف المجالات، لتحقيق عائد إيجابي على المجتمع بأسره، إذ تتطلع إلى تكوين رواد أعمال ناجحين قادرين على تحقيق أهدافهم، حتى يصلوا بالمجتمعات إلى الازدهار والتقدم.