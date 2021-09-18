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تقني لأصحاب الشركات: لا تضعوا التأمين الطبي ضمن المميزات

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه الأكاديمي والمهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية فهد البقمي، رسالة لأصحاب الشركات التي تضع التأمين الطبي ضمن المميزات في الإعلان عن وظيفة.

وقال البقمي: "عزيزي صاحب الشركة أو موظف الموارد البشرية المسؤول في أي شركة؛ عند الإعلان عن وظيفة لا تضع التأمين الطبي من ضمن المميزات وكأنك تمنحه للموظف كرماً منك".

وتابع: "هذا حق كفله له النظام، وإن كنت ترغب في وضعه ضمن المميزات المحفزة فـ أعلن عن تأمين طبي لفئة أعلى مثل ذهبي أو ألماسي".

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