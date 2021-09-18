شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. كيفية التأكد من تخفيضات المحلات إذا حقيقية أو وهمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، عن كيفية التأكد من حقيقة العروض والتخفيضات التي تكثر في المناسبات الموسمية.

وأوضح الحسين أن وزارة التجارة تشترط على المحال والمتاجر الإلكترونية الحصول على ترخيص، وإبرازه في مكان واضح في المحل أو المتجر الإلكتروني.

وأضاف: "يشترط التوضيح للمستهلك بوضع نسبة التخفيض وسعر المنتج قبل التخفيض وبعده، وإذا رأيت إعلان تخفيض في محل تجاري أو متجر إلكتروني تجد أنه يحتوي على باركود، بإمكانك التأكد من صحة التخفيض، وأنه تخفيض حقيقي وليس وهميا، عن طريق مسح الرمز على تطبيق تخفيضات، وسيتضح لك بيانات التخفيض كاملة".

وتابع: "إذا كان التخفيض من متجر إلكتروني فبإمكانك التأكد من موثوقيته من خلال موقع وزارة التجارة أو منصة معروف".

وأشار إلى أنه من حق المستهلك الإبلاغ في حال وجود مخالفات لترخيص التخفيضات.