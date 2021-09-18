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سفارة المملكة توضح إجراءات جديدة لدخول بريطانيا

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الرياض - علي القحطاني - لندن (صدى):

نوهت سفارة لدى بريطانيا، على المواطنين الراغبين بالقدوم للمملكة المتحدة بضرورة الالتزام بالإجراءات الأخيرة لدخول بريطانيا، والتي سيتم العمل بها بدءًا من 4 أكتوبر المقبل.

وتضمنت الإجراءات الجديدة: الحصول على جرعتي اللقاح من المملكة، أو من الدول المعتمدة لدى بريطانيا، وإجراء فحص خلال أول يومين من الوصول، إضافة إلى تعبئة نموذج تحديد مكان الإقامة.

وأشارت السفارة إلى أنه لا توجد حاجة للحجر المنزلي أو إجراء فحص PCR قبل السفر بعد استيفاء الشروط السابقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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