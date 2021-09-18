شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة توضح إجراءات جديدة لدخول بريطانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لندن (صدى):

نوهت سفارة السعودية لدى بريطانيا، على المواطنين الراغبين بالقدوم للمملكة المتحدة بضرورة الالتزام بالإجراءات الأخيرة لدخول بريطانيا، والتي سيتم العمل بها بدءًا من 4 أكتوبر المقبل.

وتضمنت الإجراءات الجديدة: الحصول على جرعتي اللقاح من المملكة، أو من الدول المعتمدة لدى بريطانيا، وإجراء فحص كورونا خلال أول يومين من الوصول، إضافة إلى تعبئة نموذج تحديد مكان الإقامة.

وأشارت السفارة إلى أنه لا توجد حاجة للحجر المنزلي أو إجراء فحص PCR قبل السفر بعد استيفاء الشروط السابقة.