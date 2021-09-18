«الأرصاد» عن طقس السبت: سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، السبت، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

كما توقع مركز الأرصاد، استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، فيما تكون الفرصة مهيأة لتشكيل خلايا من السحب الرعدية على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار.

أما عن الخليج العربي، فقال «الأرصاد»، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

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