الأمن البيئي يضبط مواطنين لقيامهما بنقل الرمال وتجريف التربة

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، الجمعة، مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة لقيامهما بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة مكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إنه جرى ضبط 4 آليات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها للمخالفَين، وطُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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