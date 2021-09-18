خبير يوجه نصائح بشأن التوقيت المناسب لشراء سيارة

الرياض - محمد عبدالله - نصح خبراء ومهتمون بالسيارات، بعدم التعجل في شراء سيارة في الوقت الحالي، مفضلين الانتظار على أمل انخفاض الأسعار بالأيام القادمة، بسبب أزمة الرقائق.

قال أحمد الحربي، مهتم بالسيارات، خلال مداخلة مع برنامج «يا هلا» بقناة روتانا خليجية، حول اقتناء السيارات في ظل ارتفاع أسعارها، إنه من الأفضل الانتظار، خاصة إذا كان الشخص غير متعجل، فقد تنخفض أسعار السيارات خلال الفترة القادمة بفعل أزمة الرقائق.

ومن جانبه، أيد نايف الحمراني، إعلامي وخبير سيارات، خلال البرنامج، كلام الحربي بعدم شراء سيارة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا كبيرًا في أسعار السيارات خاصة الفارهة، ويصل هذا الفرق إلى مبالغ كبيرة من 80-100 ألف ريال.

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