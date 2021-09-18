شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 40 مليون جرعة.. إغلاق 4 مراكز «لقاح كورونا» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ تجمع الشرقية الصحي، إغلاق عدد من مراكز اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، والتي دشنت في وقت سابق، وذلك بعد إعطاء عدد كبير من الجرعات، يفوق 40 مليون جرعة، على مستوى المملكة، ومنها الصالة الخضراء، ومستشفى الأمير محمد بن فهد بالقطيف، ومجمع الدمام الطبي، إضافةً إلى مستشفى رأس تنورة.

فترة عمل

وفي محافظة القطيف، تقرر إقفال أول مركز لقاح افتتح بالمحافظة، في مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية، الذي دشن في الأول من شهر مارس 2021م، وكان آخر يوم للعمل فيه كمركز للقاح، هو الخميس 16 سبتمبر 2021م؛ لينهي بذلك فترة عمل بلغت 200 يوم من الافتتاح.

لقاحات مختلفةوتدرج المركز في استقبال الراغبين في أخذ اللقاح، حتى وصل للحد الأقصى، وهو 8000 مستفيد في اليوم، بعد افتتاح 32 عيادة، وبدأ بلقاح «أسترازينيكا»، ثم تغير للقاح «فايزر» ليعود إلى لقاح «استرازينيكا» مجددًا.

تقنين الوقتوأغلق التجمع الصحي، العيادتين الموجودتين بمستشفى رأس تنورة، منذ قرابة الثلاثة أسابيع، وبقي مركز لقاح ابن الهيثم بالمحافظة، وذلك بتقنين وقته؛ ليستقبل الراغبين في تلقي اللقاح، من الساعة 7 صباحًا، وحتى 3 ظهرًا، وهذا مختلف عما كان عليه سابقًا.

كما أغلق التجمع عددًا من المراكز في مواقع مختلفة، ليبقى الحجز لأخذ اللقاح في برنامج «صحتي»، الذي يعطي أقرب مركز للقاح أثناء الحجز.مرحلة متقدمةمن ناحيتها، أكدت عضو لجنة المشروع الوطني للتطعيم ضد «كورونا» بتجمع الشرقية الصحي د. هدى مهيني لـ«اليوم» أنه وصل إلى مرحلة متقدمة في تقديم اللقاح لسكان المنطقة الشرقية، من خلال الفرق الميدانية لدى التجمع، وأنه تزامنا مع التوسع في إعطاء اللقاح من خلال المراكز الصحية، تبين أنه من المناسب إغلاق بعض المواقع، والاستعانة بالمراكز الصحية.وتابعت: كما هو متعارف عليه فإن الحجز يكون عن طريق تطبيق «صحتي»، وأثناء الحجز ستظهر المواقع القريبة لإعطاء اللقاح، علمًا بأن المراكز مستمرة في إعطاء اللقاح في المناطق الرئيسية والطرفية.